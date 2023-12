Festivalul "Spiritul iernii" revine la Feldioara, in 6 decembrie. Este a XI-a editie a evenimentului care, in acest an incepe de la ora 18.00, la Casa de Cultura Feldioara. Festivalul marcheaza inceputul perioadei sarbatorilor de iarna, atat prin programul tematic pregatit de localnici si invitatii speciali, cat si prin straiele de sarbatoare pe care localitatea le imbraca incepand cu acest moment. Programul serii este alcatuit din momente pregatite de liceenii de la "Petru Rares" si cursantii ... citeste toata stirea