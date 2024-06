"Spiritul Sosoaca" nu a ajuns in orasul nostru, dar azi vine Sosoaca insasi. Conspiratii de la AUR, "3 grame" si "clanul"

Foto: NU STIM NICI NOI CAND. Azi, 7 iunie, senatoarea Diana Sosoaca va veni in Brasov. "Nu stim inca ora si locul unde va ajunge, dar va vom tine la curent", a anuntat joi seara Gabriel Florescu.Unul dintre cele doua partide catalogate drept "extremiste", SOS Romania, infiintat de Diana Sosoaca, este prezent si pe scena politica brasoveana, unde are candidati unde are candidati inclusiv pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Brasov - pe Gabriel Florescu, fost sef al Biroului de ... citește toată știrea