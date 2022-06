Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov, inca o luna in chirie

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov va mai functiona o luna in pavilioanele de la Stejaris, unde, pentru trei dintre ele se plateste chirie. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov din 30 iunie este introdus un punct privind prelungirea contractului de inchiriere cu o luna, respectiv 1 - 31 iulie 2022. Solicitarea in acest sens venind din partea conducerii unitatii sanitare, care a argumentat cererea prin faptul ca nu a fost eliberata, inca, ... citeste toata stirea