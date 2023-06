Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov va avea, in premiera, o linie de garda in medicina legala, care va fi a 30-a linie de garda asigurata de medicii spitalului.Consiliul Judetean Brasov a aprobat, joi, suplimentarea liniilor de garda la institutia sanitara din subordine, la solicitarea conducerii acesteia.Noua linie de garda va fi asigurata prin chemarea de la domiciliu a medicilor legisti, care vor fi salarizati pe perioada in care asigura permanenta cu un venit determinat in ... citeste toata stirea