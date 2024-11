Spitalul de Copii Brasov: S-a inceput implementarea sistemului impotriva infectiilor nosocomiale

Noi echipamente medicale destinate prevenirii si combaterii infectiilor intraspitalicesti au fost livrate, instalate, puse in functiune si receptionate in aceasta perioada la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov. Este vorba despre 14 tipuri de echipamente si aparatura pe care autoritatea publica judeteana le-a achizitionat prin intermediul fondurilor PNRR, 100% nerambursabile, pe care le-a atras in cadrul proiectului "Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor ... citește toată știrea