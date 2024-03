Spitalul din Rupea va fi reabilitat si dotat cu echipamente medicale. Investitia este de 101 milioane de lei

Guvernul a reaprobat, in sedinta de astazi, indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea si dotarea spitalului orasenesc din Rupea. Actul normativ era necesar intrucat spitalul, construit in urma cu aproximativ 50 de ani, deserveste circa 35.000 de locuitori din orasul Rupea si din localitatile rurale invecinate, cei mai multi pacienti provenind din randul pensionarilor si al asistatilor sociali. De asemenea, ambulatoriul nu dispune de toate sectiile necesare; in prezent, are doar 4 ... citește toată știrea