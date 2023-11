Primarul din Zarnesti anunta investitii importante in sanatate.Orasul Zarnesti, in calitate de Beneficiar al contractului de finantare nr. 956 din 09.02.2021 pentru proiectul finantat prin POIM 2014-2020-"Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea si extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor electrice si de ventilare si tratare a aerului pentru cladirea ... citeste toata stirea