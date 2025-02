Spitalul Fagaras: Reabilitari de aproape 175.000 de lei in blocul operator

Spitalul "Dr. Aurel Tulbure" din Fagaras continua proiectul de modernizare derulat in ultimii ani ce a vizat reamenajarea spatiilor interioare, dar si refacerea instalatiilor interioare.Pentru buna desfasurare a actului medical ar urma sa intre in santier reteaua de gaze medicale din incinta blocului operator. Aceasta urmeaza sa fie refacuta in inntregime, pentru ... citește toată știrea