Spitalul Judetean Brasov, dotat cu echipamente medicale pentru diagnosticul cancerului

Fonduri europene pentru dotari performante in lupta cu bolile oncologice, la Spitalul Judetean Brasov.In cadrul sedintei extraordinare desfasurate joi, 13 iunie, Consiliul Judetean Brasov a aprobat proiectul "Dotarea cu echipamente medicale specifice anatomiei patologice, necesare pentru diagnosticul cancerului, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov", pentru finantarea acestuia in cadrul Programului Sanatate, gestionat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. ... citește toată știrea