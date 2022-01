Spitalul Judetean Brasov va avea o noua linie de garda: Radiologia Omicron

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov va avea o noua linie de garda aceasta urmand a functiona in cadrul UPU-SMURD din cadrul unitatii sanitare. Infiintarea acestei linii de garda, in specialitatea radiologie - imagistica medicala, va fi supusa aprobarii Consiliului Judetean Brasov in sedinta extraordinara de plen de miercuri, 12 ianuarie, dupa ce aprobarea de la Ministerul Sanatatii a venit in 4 ianuarie 2022.Conform avizului ministerului, aceasta linie de garda va functiona pe perioada ... citeste toata stirea