Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov continua investitiile in dotarea au aparatura moderna. Astfel, unitatea sanitara a lansat o licitatie de 1.357.327 de lei, fara TVA, pentru achizitionarea unui Ecocardiograf de inalta performanta cu traductor pentru ecografie transesofagiana. Conform explicatiilor conducerii spitalului, un astfel de aparat este necesar in cadrul departamentului de Terapie Intensiva Coronarieni deoarece in acest ... citeste toata stirea