Spitalul Judetean Brasov va plati aproape 2 milioane de lei pe an pentru intretinerea si repararea aparaturii medicale

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov vrea sa incheie un contract in vederea asigurarii serviciilor de intretinere si reparare a aparaturii medicale, in urmatorii trei ani. "Din totalul aparatelor si echipamentelor care functioneaza in cadrul spitalului, au fost selectate cele care necesita o intretinere permanenta cu personal de specialitate in vederea asigurarii unei bune functionalitati", se mentioneaza in anuntul de licitatie.Costul total pentru aceste servicii este estimat la suma ... citeste toata stirea