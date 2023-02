Spitalul Judetean de Urgenta Brasov a devenit centru de recoltare Babes-Papanicolaou si HPV.Femeile din Brasov si imprejurimi sunt invitate sa se programeze la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in cadrul centrului de recoltare organizat la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Brasov.Pentru a fi asigurat accesul facil al femeilor sanatoase la serviciile medicale de screening in regim ambulatoriu, acestea se pot programa prealabil telefonic in ... citeste toata stirea