Spitalul Municipal Codlea a primit un Computer Tomograf, echipament care completeaza lista de aparatura medicala primita in ultimul timp. Anuntul a fost facut de primarului municipiului, Mihai Cimpeanu, care a mentionat ca noul echipament a fost instalat, urmand ca acesta fie folosit pentru investigatii dupa ce se vor face calibrarile si va fi instruit personalul care il va folosi."Prin alocarile bugetare de la Ministerul Sanatatii, in valoare de aproximativ 5,5 milioane de lei, am ... citeste toata stirea