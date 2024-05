Spitalul Municipal Codlea efectueaza CT-uri in regim GRATUIT! Afla care sunt zilele

Anunt IMPORTANT!In data de 21, 22, si 23.05.2024 in cadrul Compartimentului de Radiologie al Spitalului Municipal Codlea, se vor efectua CT (computer tomograf) in regim GRATUIT cu substanta de contrast in baza unei programari la numarul de telefon 0268252153, in limita locurilor disponibile.Este necesar ca pacientii sa aiba efectuate ... citește toată știrea