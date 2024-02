Spitalul Municipal din Sacele va beneficia de investitii de 9.657.735 lei (cu tot cu TVA), pentru modernizarea si extinderea unitatii. Finansarea este asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contractul fiind semnat in luna martie a anului trecut. Dupa aproape un an de la obtinerea finantarii, conducerea spitalului a lansat si licitatia de lucrari, urmand ca in 21 februarie sa deschida ofertele (daca acestea vor fi depuse si daca licitatia nu va fi contestata).Conform ... citeste toata stirea