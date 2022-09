Spitalul Regional a obtinut avizul Comisiei de Circulatie

Spitalul Regional Brasov a obtinut avizul Comisiei de Circulatie, in sedinta care a avut loc in aceasta saptamana.Comisia de Circulatie a avizat mai multe proiecte, intre care este si cel referitor la construirea Spitalului Regional.Documentul reglementeaza circulatia interioara in cadrul viitoarei zone medicale."Membrii comisiei au avizat propunerea proiectantului privind circulatia in interiorul viitorului spital, etapa premergatoare obtinerii autorizatiei de construire. Acest proiect ... citeste toata stirea