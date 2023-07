Unii dintre bugetari vor primi un nou spor: cel de hemoroizi pentru ca stau prea mult pe scaun. Mai exact, acestia vor primi sapte zile in plus, platite, la concediul de odihna.Consiliul Judetean Neamt a votat acordarea de zile libere pentru prevenirea hemoroizilor in cazul functionarilor care stau mult pe scaun la munca, potrivit Digi24.Angajatii din trei centre de ingrijire de la Asistenta Sociala Neamt ... citeste toata stirea