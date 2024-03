Sport Center by Ioana Radu s-a deschis la Sanpetru

In cartierul Subcetate, Sanpetru, a fost recent inaugurat cel mai nou centru sportiv. "SportCenter by Ioana Radu" este o initiativa care a luat nastere din convingerea Ioanei ca sportul este esential in viata fiecaruia.De atunci, si-a propus sa devina mai apropiata de comunitate, sa promoveze beneficiile activitatii sportive, sa inspire incredere si sa indrume pe altii catre atingerea obiectivelor lor. In calitate ... citește toată știrea