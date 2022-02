Sportul ar putea fi proba la Evaluarea Nationala de la clasa a VIII-a. Schimbari si la Evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a

Elevii vor da examen de Evaluarea Nationala si la Sport, dar si la igiena, nutritie si fair play. Plus "o proba orala de evaluare a competentelor civice si sociale, sustinuta in timpul anului". Acesta este un proiect de lege depus in Senat de mai multi senatori PSD si semnat inclusiv de Monica Anisie, fosta ministru al Educatiei.Sportul ar putea ajunge sa fie proba la Evaluarea Nationala, dar si la Evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, potrivit unui proiect legislativ depus la ... citeste toata stirea