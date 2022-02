Sportul reuseste ceea ce uneori diplomatia nu izbuteste: sa uneasca civilizatii si culturi

In vreme de mare incarcatura emotionala determinata de escaladarea conflictului din Ucraina si de pandemie, la Beijing sportul incearca sa aduca lumina si speranta. Lectia sportivilor de performanta este de perseverenta si speranta, de incredere si mai ales de fair-play.Bucuria obtinerii medaliilor a ramas la fel de mare, iar ochii inlacrimati la auzul imnurilor nationale implineste in inimile noastre un vis secret, ca am putea sa fim si noi acolo pe podium, candva. Si da, putem fi, ... citeste toata stirea