Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna aprilie a acestui an, la minus 8.902 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).In aprilie 2023 s-a inregistrat nasterea a 10.708 copii, cu 1.629 mai putini decat in luna martie 2023. Numarul deceselor inregistrate a fost de 19.610 (10.139 barbati si 9.471 femei), cu 1.781 decese (958 barbati si 823 femei) mai putine decat in luna martie 2023.Numarul deceselor copiilor cu varsta sub ... citeste toata stirea