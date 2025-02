Sporul natural s-a mentinut negativ, in decembrie 2024. Statistici INS

Sporul natural s-a mentinut negativ, in decembrie 2024. Statistici INSDistribuie daca iti place!Sporul natural s-a mentinut negativ, la minus 9617, in luna decembrie a anului trecut. Numarul deceselor inregistrate a fost de 1,8 ori mai mare fata de cel al nascutilor-vii, potrivit datelor publicate luni, 10 februarie, de Institutul National de Statistica (INS).Prin urmare, in decembrie 2024 au fost inregistrate certificatele de nastere pentru 11.937 copii, in crestere cu ... citește toată știrea