Sprijin pentru cei ce-i sprijina

3 organizatii brasovene care sprijina refugiatii vor beneficia de sprijin organizatoric, psiho-emotional si financiar prin programul Bine360 - "Suntem bine, facem bine", pentru urmatorul an. Asociatia Kastel Youth Hub - Brasov, ARPCPS - Centrul de Integrare pentru Migranti Brasov si Asociatia Educatia te salveaza - Brasov sunt castigatoarele din Brasov in cadrul programului lansat de de Federatia Fundatiile Comunitare din Romania, cu sprijin financiar oferit de People In Need si implementat ... citeste toata stirea