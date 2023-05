Azi, la 40 de zile de la Invierea Domnului, crestinii ortodocsi sarbatoresc Inaltarea Domnului. Inaltarea lui Hristos marcheaza intrarea definitiva a umanitatii Sale in ceruri, de unde urmeaza sa vina din nou pe pamant. Iisus Hristos intra in sanctuarul cerului si asigura oamenilor revarsarea Spiritului Sfant.In Biblie se spune ca, dupa Inviere, Iisus Hristos s-a aratat ucenicilor timp de 40 de zile, dupa care s-a inaltat la cer in prezenta lor. Sfintii Apostoli au primit atunci har si s-au ... citeste toata stirea