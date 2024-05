SRI face angajari

Serviciul Roman de Informatii (SRI) deschide inscrierile pentru postul de ofiter operativ/analist in perioada 6 - 31 mai.Ofiterul operativ are rolul esential de a colecta informatii, necesitand abilitatea de a obtine acces in medii relevante pentru securitatea nationala si de a recruta surse. In plus, trebuie sa interpreteze semnificatiile ascunse in detalii aparent minore si sa aiba o intelegere profunda a psihologiei umane si a limbajului non-verbal. "La baza activitatii se afla abilitatea ... citește toată știrea