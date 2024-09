Stadionul Carpati, tot aproape "gata de inaugurare", ca si in iunie

In luna iunie 2024, in urma unei inspectii in teren, oficialii Primariei Brasov le transmiteau brasovenilor ca lucrarile de amenajare a Stadionului Carpati din Uzina 2 sunt aproape gata, proiectul fiind demarat inca din mai 2020."Panglica" nu a fost inca taiata, iar, la inceputul lunii, a fost emisa o noua autorizatie de construire pentru baza sportiva. Documentul urbanistic nu a fost emis pentru lucrari substantiale, ci pentru a fi clarificata situatia terenurilor, dupa cum ne-au transmis ... citește toată știrea