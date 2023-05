Ordinul de ministru care aproba standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic in scolile-pilot a fost publicat in Monitorul Oficial. In tara sunt 742 de scoli (dintre care 19 in Brasov) selectate sa foloseasca acest catalog in anul scolar 2022-2023, insa nu exista un catalog electronic pus la dispozitie de catre Ministerul Educatiei. Toate aceste scoli au apelat la aplicatii/programe private ce au fost achizitionate de pe piata de investitii. Nu se stie ce se va ... citeste toata stirea