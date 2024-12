"Stapanul inelelor" s-a stins la 74 de ani. Si-a gasit odihna vesnica la Brasov

Foto: Dan Grecu a primit Colanul de Aur al COSR in martie 2024.Dan Grecu, numit "stapanul inelelor" pentru evolutiile sale in gimnastica, a murit joi, 12 decembrie, la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut de catre fiul sau. "Odihneste-te in pace, dragul meu tata! Noi te iubim!", este mesajul pe care Alex Grecu l-a postat pe o retea de socializare.Dan Grecu a fost inmormantat cu onoruri militare la Cimitirul Municipal din Brasov. De cativa ani se mutase la Brasov, in Tractorul Nou. A ... citește toată știrea