Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat ca personal nu sprijina o eventuala reintroducere a starii de alerta, pe fondul cresterii cazurilor de Covid-19. "Un astfel de demers este unul extrem, care poate fi luat numai in situatia in care lucrurile scapa de sub control si nu cred ca vom ajunge intr-o astfel de situatie", a declarat Alexandru Rafila, la RFI. Acesta spune ca, in acest moment, la nivel ... citeste toata stirea