Stare de urgenta in Santorini dupa cel mai puternic CUTREMUR din seria de seisme care au lovit insula

Guvernul Greciei a declarat stare de urgenta in insula Santorini dupa cel mai puternic cutremur din valul de seisme inregistrate in ultimele zile, care mai ca au golit faimosul paradis turistic de vizitatori si rezidenti, relateaza CNN.Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 Richer s-a produs in Santorini miercuri seara, fiind primul seism din ultimele zile ... citește toată știrea