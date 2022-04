Starlink, disponibil in Romania. Cat costa si cat de rapid este internetul prin satelit al lui Elon Musk

Serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de miliardarul Elon Musk, a devenit de joi, 7 aprilie 2022, disponibil pentru comenzi si in Romania.Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, compania fondata in 2002 de Elon Musk, a devenit disponibil si in Romania.Eduard Lucian Lovin, vicepresedintele ANCOM a confirmat pe pagina sa de Twitter informatia potrivit careia Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, a devenit ... citeste toata stirea