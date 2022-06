Start Bacalaureat 2022, sesiunea de vara. Prima etapa: testele de competente

Examenul national de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, a debutat luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competentelor, programate pana in 16 iunie. Prima proba, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, se deruleaza pana in 8 iunie. In 8 si 9 iunie va fi evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar intre 8 si 10 iunie - proba D - evaluarea competentelor digitale. Intre 14 sii 16 iunie este programata proba C, de evaluare ... citeste toata stirea