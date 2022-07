"Start in aventura cunoasterii Universului" este noua disciplina optionala care va fi introdusa elevilor de scoala primara din anul scolar 2022-2023.La noua disciplina "Start in aventura cunoasterii Universului", elevii vor putea invata ce este un cosmonaut, cat zboara o racheta, cum se propaga sunetul si lumina.Noua materie are programa inclusa in curriculumul la decizia scolii, relateaza edupedu.ro. ... citeste toata stirea