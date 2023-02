Start pentru inscrieri la Bikeathon 2023!

Fundatia Comunitara Tara Fagarasului (FCTF) a deschis inscrierile pentru cea de-a 10-a editie - una aniversara, la Bikeathon Tara Fagarasului, evenimentul sportiv anual de strangere fonduri pentru proiectele comunitatii. Inscrierea proiectelor are loc pana in 8 martie, pe https://bikeathon.ro/inscrie-proiect."Acceptam proiecte pe o arie vasta de domenii (educatie si tineret, sanatate si terapii speciale, dezvoltare personala si integrare sociala, sport, mediu si ecologie, cultura si arta, etc. ... citeste toata stirea