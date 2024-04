Start vot pentru Destinatia Anului 2024! Judetul Brasov, 19 destinatii in lista finalistelor

S-a dat startul votului pentru Destinatia Anului 2024, iar Brasovul intra din nou in competitie cu 19 destinatii in lista finalistelor.A inceput votul publicului in competitia Destinatia Anului 2024, cel mai important proiect de promovare a turismului intern romanesc.In perioada 15 aprilie - 8 mai, romanii pot sa voteze si sa-si sustina destinatiile preferate pe www.destinatiaanului.ro.Daca in 2023 competitia a consemnat aproximativ 300.000 de voturi din partea publicului, anul acesta se ... citește toată știrea