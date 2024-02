StartUp Nation Brasov: 21 de milioane de lei, finantari in 2023 VIDEO

Startup Nation se adreseaza companiilor care au mai putin de 3 ani in momentul in care se aplica pentru obtinerea unui credit sicare nu au un neaparat istoric. Adica poti sa-ti deschizi o firma pe o idee de afacere, pe un cod CAEN,care este eligibil in baza legii si a celor mentionate catre Ministerul de Finanta. Grantul este de maximum 80%, respectiv de 160.000 lei.40.000 lei trebuie sa fie cota parte a celui care solicita finantarea.Catalin Leonte, directorul sucursalei FNGCIMM Brasov ... citește toată știrea