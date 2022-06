Statele de plata: 5 ani, nu 50 de ani

Angajatorii vor scapa, in anumite conditii, de obligativitatea arhivarii statelor de salarii pentru o perioada de 50 de ani, asa cum prevede Legea contabilitatii in prezent, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin vot final in Camera Deputatilor.Autorii arata ca dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale, a disparut ... citeste toata stirea