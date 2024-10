Statia de epurare a Brasovului intra in reparatii

Compania Apa Brasov vrea sa deruleze cateva lucrari de reparatii la stati de epurare a Brasovului, aflata in cartierul Stupini. In acest sens, a lansat o licitatie publica in luna iulie, la care au fost depuse patru oferte. Dupa analiza acestora din punct de vedere tehnic si financiar, contractul a fost semnat cu firma Kirgli Cons din Gropeni, judetul Braila.In conformitate cu datele de pe portalul de licitatii ... citește toată știrea