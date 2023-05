Programul Primariei Brasov de reparare a strazilor din oras a fost criticat de subprefectul Brasovului Lucian Patrascu (care este si presedinte al Organizatiei Municipale Brasov a PSD). In opinia lui, numarul de strazi incluse in planul de lucrari pe anul in curs, respectiv 132, este mult prea mic. "In Brasov exista 745 de strazi. Prin urmare, doar 18% din strazile orasului vor intra in acest proces de reparatii, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la distributia echitabila a ... citeste toata stirea