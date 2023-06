Subprefectul Brasovului Lucian Patrascu (care este si presedinte al Organizatiei Municipale Brasov a PSD) solicita Primariei Brasov ia masuri pentru amenajarea de noi spatii verzi in oras. Cererea a fost argumentata el prin faptul ca in acest moment Brasovul este deficitar in ceea ce priveste suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor."In timp ce Comisia Europeana recomanda 26 mp de spatiu verde pe cap de locuitor, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii, 50 de mp, Brasovul ofera doar 5 mp. ... citeste toata stirea