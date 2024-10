Statisticile pentru Brasov: Gripa pierde din avant, virozele - crestere de peste 50%

Potrivit datelor raportate marti de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana 7 - 13 octombrie 2024, in judet au fost raportate 1.984 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), comparativ cu 1.409 cazuri inregistrate in prima saptamana de supraveghere.Situatia comparativa, fata de prima saptamana de ... citește toată știrea