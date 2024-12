Statiunea Covasna, aproape in totalitate rezervata de turisti pentru Craciun si Anul Nou

Statiunea Covasna atrage in fiecare an turisti din aproape toate colturile tarii, mai ales in aceasta perioada, cand ofertele sunt care de care mai interesante.In special, conacele, pensiunile si cabanele din zonele rurale ale judetului Covasna au fost rezervate de catre turistii din toata tara care cauta sa-si petreaca sarbatorile de iarna in mijlocul naturii, inconjurati de munti.Statiunea Covasna, Targu Secuiesc, Balvanyos dar si Esinutul Padurilor, in zona orasului Baraolt, sunt - de ... citește toată știrea