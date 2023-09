Anul 2023 a fost declarat "Anul Gheorghe Lazar" la Avrig, in semn de cinstire pentru inemeietorul invatamantului in limba romana. Cu ocazia implinirii a 200 de ani de la moartea marelui carturar, la Avrig a fost dezvelita statuia lui Gheorghe Lazar care, pana in anul 2005 a vegheat in Piata Mare din Sibiu. Monumentul, opera a sculptorului Radu Aftenie, a fost reconditionat si ampladat in parcul La Castani din Avrig. Intreaga operatiune s-a petrecut sub supravegherea atenta a sculptorului, desi ... citeste toata stirea