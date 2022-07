Statuile de pe fatada Bisericii Negre din Brasov, degradate din cauza poluarii, intemperiilor si a porumbeilor

Inceput in anul 2018, programul de restaurare statuilor de pe fatada Bisericii Negre continua si in acest an. Mai exact, in acest an, in restaurare au intrat statuile Evanghelistului Luca si al Apostolului Pavel, valoarea lucrarilor fiind estimata la 60.000 de lei. Din aceasta suma, jumatate, respectiv 30.000 lei, a fost obtinuta de la Consiliul Judetean Brasov, prin Ghidul de finantare a institutiilor de cult.Pe fatadele Bisericii Negre sunt, in total, 12 statui, iar conform reprezentatilor ... citeste toata stirea