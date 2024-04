Statul roman isi construieste instrumente pentru a proteja cetatenii romani din Republica Moldova si Ucraina

Proiectul legii apararii nationale, pus in dezbatere publica de Ministerul Apararii Nationale, introduce in premiera conceptul interventiei Romaniei pentru protejarea cetatenilor romani aflati in pericol in afara teritoriului national. Legile existente nu prevad aceasta posibilitate. Noul instrument, pus la dispozitia presedintelui Romaniei, apare in contextul in care Republica Moldova este sub amenintarea hibrida a Federatiei Ruse, iar statisticile ... citește toată știrea