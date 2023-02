Proiectul privind modificarea si completarea Statutului Elevului a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Intre altele, prevede scaderea notei la purtare cu un punct pentru elevii de gimnaziu si liceu daca au 20 de absente nemotivate pe an. Si in cazul elevilor de clase primare ... citeste toata stirea