Ion Arion din satul Agris, judetul Cluj, este considerat de istoria de specialitate dedicata evenimentelor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, primul martir al acelor zile. Acesta a fost ucis in gara Teius, de catre un soldat maghiar, in timp ce flutura steagul tricolor, cu care se indrepta spre Alba Iulia.Ungurii infiinteaza garzi nationale in gariAutoritatile maghiare care guvernau in Transilvania, devin nemultumite la dorinta romanilor din Transilvania de a se uni cu "patria mama". ... citeste toata stirea