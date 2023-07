Folosita de multi ani in documentele emise de Primarie, stema Brasovului, coroana cu radacini, nu este oficializata de Guvernul Romaniei. De altfel, demersurile in acest sens a fost incepute abia in luna decembrie a anului trecut, cand municipalitatea a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de Consiliu Local privind aprobarea acesteia. A urmat hotararea de Consiliu Local prin care a fost aprobata "emblema" orasului, in sedinta de plen din luna februarie, apoi documentatia a fost ... citeste toata stirea