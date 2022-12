Stema Brasovului, supusa dezbaterii publice

Dupa 26 de ani de la aprobarea stemei orasului in Consiliul Local Brasov (in anul 1996), Primaria Brasov a inceput demersurile pentru oficializarea siglei orasului, printr-o Hotarare de Guvern. Pentru ca stema sa fie aprobata prin hotarare de Guvern, municipalitatea brasoveana trebuie sa organizeze o dezbatere publica, astfel ca brasovenii pot propuneri de completare sau modificare a acestui proiectului de hotarare pana in data de 12 ianuarie 2023, pe e-mail infopublice@brasovcity.ro, catre ... citeste toata stirea